Waarom worden sommige jongens en mannen besneden? “De kans is groot dat je inboet aan seksuele gevoeligheid”

En dan rolt er plots 320 kilo aan eikels uit je muur: spechten legden stevig voorraadje aan in dit huis in Californië

Een Amerikaanse ongediertebestrijder heeft er een wel heel opvallende klus opzitten. Na een routinetelefoontje over een paar meelwormen in een huis in Californië stootte de bestrijder op iets ongelofelijks: een gigantische berg eikels, die vakkundig in een holle muur waren gepropt door een paar spechten.