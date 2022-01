Waarom sommigen geen Covid-19 krijgen, zelfs als ze samenleven met iemand die besmet is

Speciale gezant WHO: "Einde in zicht, maar nog zeker drie maanden moeilijk”

“Het wordt nog zeker drie maanden lastig met hobbels”, voorspelt David Nabarro, speciale gezant van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), aan Sky News. “We zitten nog volop in de marathon en kunnen nog niet zeggen dat we aan het einde zijn, ook al is dat in zicht. We zijn er nog niet”, aldus Nabarro.

12:01