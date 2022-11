Waarom niezen we? En waarom staat een flamingo op één poot? 8 lezersvragen voor Lieven en Hetty

Op zondag 27 november is het Dag van de Wetenschap en een dag vroeger, op 26 november, organiseren Lieven Scheire en Hetty Helsmoortel ‘Nerdland voor Kleine Nerds’ in de Lotto Arena, waar enkel kinderen hun vragen mogen stellen. Maar ook volwassenen kunnen hun vraagstukken aan hen kwijt, want vorige week riepen we op om jullie prangende vragen door te geven. Hetty en Lieven kozen de 8 leukste eruit en ontsluieren de mysteries met plezier.

Hoe komt het dat een hard koekje zacht wordt en een zacht koekje hard?

Lieven: “Aha, dat vroeg ik mij als kind ook altijd af! Nu heb ik het geluk dat mijn oom en dooppeter, de papa van Jonas Geirnaert, een koekjesingenieur is. Ik stelde de vraag aan hem en wat blijkt: harde koekjes hebben een lagere vochtigheidsgraad dan de luchtvochtigheid in de kamer. Ze nemen dus vocht op uit de lucht, en worden daardoor langzaam zacht. Bij zachte koekjes is het net andersom: zij hebben een hogere vochtigheid dan de lucht. Zij geven langzaam vocht af en zo worden ze hard.”

Waarom zijn mijn vingers gerimpeld als ik lang in het water ben geweest?

Hetty: “Er is lang gedacht dat het water passief onder onze huid kwam en zo de golfjes veroorzaakte. Maar toen bleek dat mensen met een bepaalde ziekte in hun zenuwstelsel géén gerimpelde vingers kregen in het water, beseften onderzoekers dat het iets actiefs moest zijn. Nu is er een nieuwe theorie: extra rimpels zorgen voor meer grip op natte oppervlakten. Een beetje zoals de groeven in regenbanden: het water vloeit makkelijker en sneller weg, waardoor je iets beter kunt vasthouden. Evolutionair is dat dus superinteressant geweest. Het zenuwstelsel detecteert het water en geeft de bloedvaten in de vingers het signaal om in te krimpen. Omdat ons vel kan niet mee kan krimpen, ontstaan dus die rimpels.”

Wat zou er gebeuren met ons als de aarde zou stoppen met draaien?

Lieven: “Stel dat de aarde plots, in een vingerknip, zou stoppen met draaien, dan zou er iets heel geks gebeuren: iedereen in België, en alles wat los zit, zou aan 1.000 km per uur naar het oosten geslingerd worden. Dat is de snelheid waaraan wij momenteel ronddraaien. We merken daar niets van omdat we met het aardoppervlak mee draaien. Je kan het vergelijken met een draaimolen waar je op zit. Als die aan hoge snelheid draait en die blokkeert plots, dan vlieg je er ook keihard vanaf. Eens de aarde stilstaat, hebben we ook geen dagen en nachten van 24 uur meer. Een dag en een nacht zouden elk 6 maanden duren, omdat we nog steeds rondjes rond de zon draaien.

Waarom moeten we niezen?

Hetty: “Je niest als je verkouden bent, als je allergisch bent, of gewoon als er iets in je neus zit dat er niet moet zitten. Je niest om je longen en neus te reinigen. Als ons neusslijmvlies wordt geprikkeld, gaat er een signaal naar de hersenen en treedt de niesreflex in werking. Die zorgt ervoor dat je eerst op korte tijd veel lucht gaat inademen, waarna je strotklepje en stembanden sluiten om de lucht in je longen te houden. De spieren die instaan om terug uit te ademen, willen hun werk doen waardoor er spanning opbouwt, tot het punt is bereikt dat je alle lucht in één keer naar buiten blaast. En dat allemaal op amper een seconde tijd. Een nies kan wel tot 150 km/u gaan! Nog een weetje: het wereldrecord niezen staat op 976 dagen lang, naar schatting heeft de Britse vrouw een miljoen keer geniesd.”

Waarom spiegelt een spiegel wel van links naar rechts, maar niet van onderen naar boven?

Lieven: “Goeie vraag. Inderdaad: als je voor een spiegel staat, verandert je linkerhand in een rechterhand, maar boven blijft boven en onder onder. Ik kan je een verrassend antwoord geven: een spiegel spiegelt helemaal niet van links naar rechts. Hij spiegelt enkel voor en achter.”

“Even testen: als je voor een spiegel staat en je wijst naar boven, dan wijst je spiegelbeeld ook naar boven. Als je naar links wijst, dan wijst je spiegelbeeld dezelfde kant uit. Maar als je naar voor wijst, dan wijst je spiegelbeeld terug, dus in de andere richting. Een spiegel spiegelt enkel voor en achter. ‘Maar het spiegelbeeld van mijn linkerhand heeft de vorm van een rechterhand!’ hoor ik je denken. Dat klopt. Als je een linkerhand voor en achter spiegelt, krijgt het de vorm van een rechterhand. Daarom lijkt het alsof een spiegel links rechts spiegelt, maar dat is dus niet zo.” Heb je hierbij nood aan wat visuele hulp? Bekijk het dan hier.

Waarom staat een flamingo op één poot?

Hetty: “Er zijn een aantal theorieën, maar het is nog niet echt bewezen. De eerste is dat flamingo’s langs hun poten veel warmte verliezen. Als je er dan eentje kan wegsteken onder een warm pak veren, is dat natuurlijk handig. Flamingo’s in koude landen staan meer op één poot dan in warme landen. Een tweede theorie is dat staan op één poot voor flamingo’s gewoon even gemakkelijk is als neerliggen voor ons. Hun gewrichten en zwaartepunt zijn er volledig op gebouwd. Het is zelfs zo dat ze minder stabiel staan op twee poten dan op eentje! Het lijkt gek, maar ze staan dus waarschijnlijk op één poot omdat ze minder snel omver zouden vallen. Ze slapen zelfs zo.”

Waarom is zeewater zout?

Lieven: “Je zou je ook kunnen afvragen: waarom is landwater zoet? Dat is omdat het zout in de zee niet mee kan verdampen en dus niet in de wolken en in de regen zit. Het water op het land heeft het zout dus eigenlijk ‘achtergelaten’ in de zee. Was al het water op aarde dan oorspronkelijk zout? Dat blijkt niet zo te zijn. Ons water is waarschijnlijk op aarde terechtgekomen door komeetinslagen. Kometen zijn grote bollen sneeuw en ijs die van ver in ons zonnestelsel op aarde kunnen inslaan. Het water uit de kraan is dus grotendeels gesmolten komeet. Alleen bevatten kometen zoet water. Hoe is de zee dan zout geworden? Dat komt door de rivieren. Die stromen langs rotsen en gesteenten, en maken daar hele kleine hoeveelheden zouten en mineralen uit los. Als je miljarden jaren lang hele kleine dosissen zout naar de oceaan laat stromen, dan wordt die dus zo zout als de zee nu is.”

Is onhandigheid erfelijk?

Hetty: “Waarschijnlijk niet. Op dit moment geen aanwijzingen voor, ook omdat het supermoeilijk is om zoiets te onderzoeken. Onhandigheid hangt van zoveel factoren af: onze coördinatie is een samenspel van onze ogen, spieren, zenuwen, hersenen, … Maar ook vermoeidheid of stress spelen een rol. Normaal testen we een groep die een bepaald stukje DNA heeft tegenover een groep die dat niet heeft. Maar omdat er zoveel verschillende dingen in ons lichaam op die onhandigheid kunnen inspelen, kunnen we dat niet testen. Soms kan zeer ernstige onhandigheid wel het gevolg zijn van ziekten zoals ALS of de Ziekte van Huntington. Die hebben soms wel een erfelijke factor, maar klassieke alledaagse onhandigheid kunnen we (nog) niet op onze genen steken.”

