Waarom multimiljardairs Elon Musk en Jeff Bezos ruziën als puberende kinderen: “Hij krijgt hem niet recht”

Blusvlieg­tuig met acht mensen aan boord crasht in Turkije: geen overleven­den

14 augustus In het zuiden van Turkije is zaterdag een blusvliegtuig neergestort met acht mensen aan boord. Het toestel was ingezet om een natuurbrand in het land te bestrijden. Alle inzittenden zijn omgekomen, melden Russische persbureaus.