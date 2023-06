Waarom is er zo’n taboe op lichaamssappen zoals speeksel, zweet en urine? “Eeuwenlang gaven vrouwen zonder gêne elkaars baby's de borst”

Hoelang kan je zonder jezelf te wassen? “Was je je te weinig of niet, dan krijg je harde bruine huidplek­ken die jeuken en irriteren”

Hoe vaak moeten we ons eigenlijk volledig wassen om zowel hygiënisch te zijn als om onze huid gezond te houden? Elke dag, om de dag, een paar keer per week? En welke producten gebruik je best? We vroegen het aan dermatoloog Reinhart Speeckaert (UZ Gent). “Zeker als je een gevoelige huid hebt, kan je sterk schuimende producten maar beter vermijden.”