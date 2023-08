Waarom is een wereldkaart maken zo moeilijk? En wat is de meest nauwkeurige kaart tot nu toe?

Etna barst voor de zoveelste keer op rij uit: hoe gevaarlijk is deze vulkaan en hoe houden ze hem in de gaten? Vulkano­loog legt uit

Vorige week stootte de Etna op Sicilië opnieuw grote hoeveelheden lava, gas en as uit tijdens een nieuwe uitbarsting. Maar hoe gevaarlijk is deze vulkaan, een van de meest actieve ter wereld? Hoe komt het dat hij zo actief is? Hoe houden ze hem in de gaten? En wanneer zal de vulkaan tot rust komen en stoppen met uit te barsten. Vulkanoloog Elske de Zeeuw-Van Dalfsen licht toe.