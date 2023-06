Waarom de lucht vandaag “melkachtig” is en de zon zelfs bij opklaringen zo wazig

We beleven een bewolkte dag, met af en toe opklaringen en later kans op lokale buien. Maar er is u mogelijk iets bijzonders opgevallen. De lucht lijkt vandaag wat melkachtig en de zon is zelfs tijdens opklaringen wazig. De oorzaak? Veel rook boven ons land, afkomstig van de zware bosbranden die Canada teisteren. Er is gelukkig geen invloed op onze luchtkwaliteit. En wie weet genieten we vanavond wel van een extra mooie zonsondergang.

“U heeft het misschien al gemerkt, maar zelfs in de opklaringen lijkt de zon wazig", schrijft NoodweerBenelux op Twitter. “De oorzaak daarvan is veel rook in de atmosfeer van de bosbranden boven Canada, die de zon vandaag ook hier een wazig karakter geven. Uitzonderlijk is het niet, maar wel opvallend!”

Soort filter

Onze wetenschapsexpert Martijn Peters bevestigt dat rook van de bosbranden in Canada, na een overtocht over de Atlantische Oceaan, nu boven België hangt. Heel hoog in de lucht. “De rookdeeltjes werken als een soort filter voor het zonlicht, waardoor de zon er zo wazig uitziet", legt hij uit. Als we een beetje geluk hebben, zorgen de deeltjes ook voor een prachtige zonsondergang of zonsopgang, zegt hij, met sterke feloranje tot rode kleuren.

Peters wijst erop dat het toch om een zeldzame gebeurtenis gaat. “Saharastof hoog boven ons hoofd, dat horen we wel vaker. Maar rook van bosbranden helemaal in Noord-Amerika is toch eerder zeldzaam.” De laatste keer dat dit gebeurde was in september 2020, toen de rook van de bosbranden in de Amerikaanse staat Californië ons land bereikte.

Impact op luchtkwaliteit?

De Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) liet eerder deze week al weten zich niet te veel zorgen te maken over de impact van de rook op de luchtkwaliteit in ons land, net omdat de rook zo hoog in de atmosfeer passeert. “De wolken zullen zich vooral vrij hoog bevinden en zullen geen kritieke impact hebben op de luchtkwaliteit aan de grondoppervlakte”, zei woordvoerder Philippe Maetz.

Ergste brandseizoen ooit

Wetenschapsexpert Martijn Peters stipt nog eens aan dat Canada momenteel het ergste brandseizoen ooit beleeft. Er is al een oppervlakte dubbel zo groot als België in vlammen opgegaan.

New York oranje

Rook van de Canadese bosbranden zorgde eerder deze maand voor een uitzonderlijk slechte luchtkwaliteit in onder meer New York. The Big Apple kleurde ook helemaal oranje. Vlamingen ter plaatse omschreven de bevreemdende gloed van de rookwolk als een soort gekke sepiafilter over heel de stad.

