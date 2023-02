Waarom besproeien mensen zich met potvisuitwerpselen? “Per gram betaal je bijna evenveel als voor goud”

Waarom kost dit zoveel?In de darmen van sommige potvissen ontstaat er iets werkelijk unieks: een speciaal goedje genaamd ‘ambergris’. Dat doet misschien niet meteen een belletje rinkelen. Maar in de parfumindustrie zijn deze zeldzame ‘potvisuitwerpselen’ een fortuin waard. Men noemt het niet voor niets drijvend goud. Ontdek hier waarom het zo duur is, hoe je het kan herkennen, wat je zeker niet mag doen als je het vindt en of je het mag houden.

Je wandelt op het strand en plots zie je verderop iets liggen. Het lijkt wat op een steen met grijze en bruine tinten. Maar bij het oprapen merk je al snel dat dit helemaal niet het geval is. De klomp is om te beginnen al lichter. Gooi je hem terug in zee, dan zal hij blijven drijven. Het voelt ook eerder aan als was en je kan het zelfs licht indrukken. Binnenin is de klomp korrelig en bestaat hij uit lagen. Hier en daar zit er misschien een klein zwart stukje in dat lijkt op een schelp. En vooral de unieke geur valt op als je eraan ruikt. Een zeldzame strandvondst: je hebt ambergris gevonden.

Het woord ‘ambergris’ komt van het Franse ambre en gris, wat vertaalt naar grijze amber. Niet te verwarren met barnsteen, de verharde fossiele hars die men soms ook wel eens amber noemt. Ambergris is een uniek en vooral kostbaar product afkomstig van potvissen. De potvis (Physeter macrocephalus) is met zijn 16 meter de grootste tandwalvis op onze planeet. Op een diepte van meer dan 2 kilometer werkt hij dagelijks honderden kilo’s voedsel naar binnen.

Eén van zijn favoriete maaltijden is inktvis. Ook al zijn sommige onderdelen, zoals de scherpe bek, moeilijk te verteren. Zelfs met vier magen. Normaal geeft een potvis om de zoveel tijd een hele verzameling aan inktvisbekken over. Probleem opgelost dus. Maar bij 1 procent van de potvissen loopt het mis en belanden er toch inktvisbekken in de darmen. En dat kan gevaarlijk zijn.

Om zich hiertegen te beschermen, vormt de potvis een cholesterolachtig omhulsel rond de restanten van de inktvissen. Dat groeit steeds verder aan en blijft in de meeste gevallen net voor het eindstation hangen. De potvis zit op dat moment dus met een verstopping. De ambergris blijft dan meestal even zitten en krijgt ondertussen verder vorm tot het uiteindelijk het rectum van de walvis verlaat. In het slechtste geval kan een potvis sterven door de verstopping. Niet moeilijk, want het gewicht van ambergris kan variëren van een paar gram tot soms tientallen kilo’s. Soms beweert men dat het om ‘walviskots’ gaat, maar dat is dus niet zo.

Eenmaal ontsnapt uit de walvis, begint de klomp ambergris aan een lange reis op zee. Er kunnen jaren overheen gaan alvorens de ambergris ergens aanspoelt. En dat is ook nodig. Want verse ambergris is zacht, heeft een zwarte kleur en ruikt nogal sterk naar uitwerpselen. Door de ambergris jarenlang bloot te stellen aan de zee en de zon, ondergaat het een hele transformatie. Het verhardt en verandert van kleur. Van zwart naar grijs, bruin en uiteindelijk wit. Hoe meer de kleur wijzigt, hoe waardevoller de ambergris. En het krijgt ook een heel andere geur. Kenners spreken van een complexe combinatie van warm, zoutig, sensueel, zoet, dierlijk, muskachtig.

En dat is ook de parfumindustrie niet ontgaan. Zeker omdat deze geur zich makkelijk door de lucht verspreidt en lang op de huid aanwezig blijft. Ideaal dus om in parfums te gebruiken. Dat gebeurt door de brokstukken ambergris te verpulveren en er een extract of tinctuur van te maken. De vraag naar het product is er dus, maar vanwege de zeldzaamheid is het aanbod laag. Daarom is ambergris een klein fortuin waard. Afhankelijk van de kwaliteit betaal je als snel tussen de 20 en 40 euro per gram. Bijna evenveel als goud, dat rond de 50 euro per gram kost. Je ziet het daarom ook vooral op de ingrediëntenlijst staan van parfums van dure topmerken zoals Creed, Roja Dove of Maison Francis Kurkdjian.

Geen verrassing dus dat zelfs de parfumindustrie op zoek ging naar synthetische alternatieven door de hoge prijzen en de afname van het aantal potvissen. Wetenschappers ontdekten dat het molecuul ambroxide een belangrijke rol speelt in de bijzondere geur van ambergris. En dat kunnen ze ook maken door gebruik te maken van een stof (sclareol) in de essentiële olie van salie. Veel goedkoper en gemakkelijker te verkrijgen. Je kan checken of ze deze afgeleide van ambergris in jouw parfum gebruiken door in de ingrediëntenlijst te zoeken naar Ambroxan, Ambrox, Cetalox, Ambermor of Ambrofix. Eén van de populairste parfums van de afgelopen jaren die hiervan gebruik maakt is Sauvage van Dior.

Wat mag je zeker niet doen als je ambergris vindt? 1. Steek ambergris nooit in water. Dit kan het aantasten, waardoor de eigenschappen veranderen. Hou het ook weg van hoge temperaturen. 2. Sla het niet op in een plastic container. Anders kan het beschimmelen. Bewaar je ambergris in wat aluminium folie of een katoenen doek. 3. Breek ambergris nooit in stukken. Dat kan de waarde sterk doen dalen.

Maar wat als je nu zo’n klomp ambergris tegenkomt tijdens een strandwandeling? Gebeurt dat in landen zoals Australië of de Verenigde Staten, dan heb je pech. Het bezit van het product is daar illegaal. Gelukkig volgt België de redenering van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES), die zegt dat het hier om een afvalproduct van de potvis gaat. Ben je de gelukkige vinder van ambergris, dan mag je het verkopen. Dat kan online. Volgende keer als je over het strand wandelt zeker eens een blik naar beneden werpen dus. Het levert misschien wel iets op.

