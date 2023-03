Waarom begint de lente vandaag al en niet morgen? “Niet alle seizoenen beginnen op de 21ste”

Zeer welkom tijdens energiecri­sis: datacen­trum verwarmt openbaar zwembad

In Devon, een graaflandschap in het zuidwesten van Engeland wordt de warmte van een datacenter gebruikt om een openbaar zwembad te verwarmen. Het concept is eenvoudig. De computers zijn omgeven door olie om de warmte op te vangen. Die hete olie wordt in een warmtewisselaar gepompt om zo het water in het zwembad te verwarmen.