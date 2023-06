Waar komt die geur vandaan als het regent na een droge periode?

Het waren de Australische wetenschappers Isabel Joy Bear en R.G. Thomas die de term in 1964 voor het eerst introduceerden. Petrichor is afgeleid van de Griekse woorden ‘petra’, wat ‘steen’ betekent, en ‘ichor’, wat verwijst naar de vloed van de goden in oude mythes. De geur is een combinatie van plantenoliën en een bacteriële stof genaamd geosmine, die allebei ophopen als het lange tijd droog blijft. Wanneer het dan weer regent, lanceert de kracht van de regendruppels deze aromatische cocktail de lucht in tot aan onze neus. Wat dit effect ook nog versterkt, is het feit dat onze neus extreem gevoelig is voor geosmine.

Maar misschien neem jij ook weleens een scherpe geur waar voordat er zelfs nog maar een druppel uit de lucht is gevallen? Dan ruik je misschien wel ozon, een molecule die bestaat uit drie aan elkaar gebonden zuurstofatomen. Die is soms in de lucht aanwezig voor of na een onweersbui. De elektrische lading van een bliksemschicht is in staat om zuurstof- en stikstofmoleculen in de atmosfeer op te splitsen. Die vormen dan stikstofmonoxide (NO), wat op zijn beurt kan leiden tot ozon. De neerwaartse luchtstroom van het onweer vervoert deze ozon vanuit de wolken recht tot in jouw neus.