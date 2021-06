Waar en wanneer kan je gedeeltelijke zonsverduistering bewonderen?

Vandaag krijgen we in België een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. “Je kan de gedeeltelijke zonsverduistering overal waarnemen, want de weercondities zijn gunstig te noemen”, zegt weerman Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux . Wie het fenomeen wil bewonderen, moet om zijn ogen te beschermen wel een eclipsbril dragen.

Bij een zonsverduistering kan het licht van de zon de aarde niet bereiken, omdat de aarde, maan en zon op één lijn staan en de maan dus net voor de zon heen beweegt en haar voor ons afdekt.

De eclips begint om 11.17 uur Belgische tijd. Naarmate de zon hoger aan de hemel komt te staan, neemt ook de bedekkingsgraad stilaan toe. Om 12.19 uur is er dan uiteindelijk de maximale verduistering waar te nemen en zal ongeveer 26 procent van de diameter van de zon bedekt zijn. Vervolgens verdwijnt de maan geleidelijk van voor de zon. Om 13.25 uur maakt de maan het laatste contact met de zon en is de eclips voorbij.

Het fenomeen is te zien vanuit Europa, Noord-Amerika en Azië. In Canada, Groenland en Rusland is de zonsverduistering als ringvormig waar te nemen. Het punt van de maximale verduistering bevindt zich in de Baffinbaai tussen Noord-Canada en Groenland. Daar is de bedekking van de zon het grootst. Van daaruit bekeken zal 97 procent van de zonnediameter of 89 procent van haar oppervlak bedekt zijn door de maan.

Bij ons is het wachten tot juni 2150 op een volledige zonsverduistering, maar volgend jaar krijgen we alweer een nieuwe kans met een gedeeltelijke zonsverduistering, aldus NoodweerBenelux. In 2026 krijgen we in onze contreien nog eens een bijna volledige zonsverduistering.

Wie de zonsverduistering wil waarnemen, moet zijn ogen beschermen met een zonnefilter. Een eclipsbril is een eenvoudige en veilige methode. Omdat de vraag naar die brillen groot is, heeft de Volkssterrenwacht Urania een samenwerking opgezet met de Algemene Professionele Opticiens- en Optometristenbond. Daardoor zijn in 86 opticiens eclipsbrillen beschikbaar.

Zonnepanelen

Tijdens deze eclips zou de elektriciteitsproductie uit zonne-energie met 15 procent dalen, verwacht Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet in België. “Concreet komt dat neer op zo’n 500 MW geproduceerde stroom minder, wat overeenkomt met een halve kerncentrale”, zegt woordvoerster Marie-Laure Vanwanseele. “Maar ons systeem is daarop voorzien”.

Volledig scherm © Shutterstock