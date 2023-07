Vulkaanuitbarsting op komst in IJsland? Bijna 3.000 aardbevingen in 48 uur tijd

De activiteit komt overeen met die uit 2021 (februari-maart en december) en 2022 (juli-augustus). Twee van deze reeksen resulteerden ook effectief in een vulkaanuitbarsting in maart 2021 en augustus 2022. De huidige aardbevingsreeks is vergelijkbaar met wat we afgelopen zomer zagen in hetzelfde gebied onder Fagradalsfjall. Die begon op 30 juli en vier dagen later op 3 augustus barste de vulkaan uit. Er is dus een verhoogde kans op uitbarsting in de komende uren tot dagen. Al bestaat de kans ook dat de activiteit gewoon stopt zonder dat vulkaan magma spuwt. Op basis van de huidige seismische activiteit en overeenkomsten met 2022 wordt de kans op een dreigende uitbarsting echter groot geacht.