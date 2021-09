Vulkaan in Guatemala barst uit, voorlopig wordt er niet tot evacuatie overgegaan

Spa­ceX-ra­ket met alleen burgers aan boord succesvol in baan om aarde voor driedaagse ruimtereis

16 september Ruimtevaartuig Inspiration4 van SpaceX is om iets na 2 uur ‘s nachts Belgische tijd succesvol gelanceerd en brengt vier ruimtetoeristen in een baan rond de aarde voor een driedaagse ruimtereis. Géén professionele astronauten aan boord dus, al kwam één reiziger wel erg dicht bij zo’n brevet. SpaceX van miljardair Elon Musk organiseert de ruimtereis, die begon met de lancering op Cape Canaveral in Florida. De reis is volgens het bedrijf zelf meteen ook de start van de commerciële ruimtevaart. Maar wie zijn de vier gelukkigen die mee mogen?