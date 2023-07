VS geteisterd door extreme hittegolf met temperaturen tot 50 graden

De zuidwestelijke staten van de VS kreunen onder de hitte. Want de regio krijgt te maken met een extreme hittegolf. Vooral de staat Californië zet zich schrap voor temperaturen tussen 40 °C en 50 °C overdag en amper afkoeling ‘s nachts. Ongetwijfeld zullen heel wat temperatuurrecords sneuvelen. De nationale weerdienst kondigt daarom een waarschuwing af voor extreme hitte. Ze vrezen voor zware hittestress en overlijdens en raden daarom iedereen aan om de nodige voorzorgen te nemen.

KIJK. Vlaming getuigt over extreme hitte in de VS

Wat veroorzaakt de extreme hittegolf?

Een omvangrijk en krachtig hogedrukgebied houdt momenteel het westen van de VS in z’n greep. Dit zorgt momenteel al voor temperaturen van rond en boven 40°C over een uitgestrekt gebied in het zuidwesten. Dat hogedrukgebied ligt geblokkeerd waardoor de hitte zich kan opbouwen. Het fungeert namelijk als een deksel op een pot, waardoor de hitte niet meer weg kan. Men spreekt dan over een zogenaamde ‘hittekoepel’. Het resultaat zijn extreme temperaturen met een uitzonderlijke hittegolf tot gevolg.

Hoe hoog loopt de temperatuur op tijdens de hittegolf?

Op dit moment kreunt het zuidwesten van de VS al onder snikhete temperaturen. De komende dagen zal het nog verder opwarmen. De piek van de hittegolf wordt verwacht tussen vrijdag en maandag. Elke dag kunnen de temperaturen in Californië, alsook in delen van Nevada en Arizona, oplopen naar maxima tussen 40 en 50°C. Vooral in de vallei- en woestijngebieden worden de hoogste temperaturen verwacht.

Volledig scherm In Death Valley, het warmste en droogste plekje van de VS, kunnen de temperaturen zelfs oplopen tot boven de 50°C. © AP

In Death Valley, het warmste en droogste plekje van de VS, kunnen de temperaturen zelfs oplopen tot boven de 50°C. De nationale weerdienst spreekt in de huidige voorspellingen zelfs van maxima tot maar liefst 54°C of meer. Zulke hoge temperaturen zouden erg uitzonderlijk zijn voor dit gebied. De hoogste temperatuur ooit gemeten in Death Valley bedraagt 54.4°C. Dit record dateert van 2020 en 2021 en werd gemeten in Furnace Creek. In historische rapporten wordt ook wel eens gesproken over 56.7°C in 1913, maar de betrouwbaarheid van deze meting wordt door experten evenwel nog steeds betwist.

Zal het record van de warmste temperatuur ooit gemeten verbroken worden?

Of het absolute temperatuurrecord effectief verbroken zal worden is afwachten tot het laatste moment. Sommige weermodellen geven alvast aan dat het record minstens zou geëvenaard worden. Andere weermodellen zijn iets milder en houden de temperaturen net onder de recordwaarde. De Amerikaanse nationale weerdienst kiest momenteel voor het meest pessimistische scenario en gaat uit van temperaturen tot 54°C of iets meer. In dat geval wordt het record verbroken en dat zou betekenen dat het nog nooit eerder zo warm zal geweest zijn in Death Valley.

Hoe gevaarlijk zijn zo’n hoge temperaturen?

De extreme hitte gaat gepaard met heel wat risico’s. Daarom heeft de nationale weerdienst een algemene waarschuwing (‘excessive heat warning’) afgekondigd in grote delen van Californië, Nevada en Arizona voor de periode van vrijdag tot en met maandag. In andere delen van de zuidelijke VS geldt een hitteadvies (‘heat advisory’).

Volledig scherm Extreme hitte waarschuwing van de National Weather Service is van kracht in groot deel van zuidwesten van de VS. © NOAA

Vooral de combinatie van de verzengende hitte onder een brandende zon met een beperkte nachtelijke afkoeling, maken de hitte potentieel gevaarlijk. De weerdienst waarschuwt dan ook voor een groot risico op ziekteverschijnselen als gevolg van de hitte, vooral voor zij die lange tijd blootgesteld worden aan de zon en vaak buiten aan het werk zijn. Men raadt aan om veel te drinken, gekoelde ruimtes op te zoeken, uit de zon te blijven en regelmatig te controleren of naasten of buren in orde zijn.

“Kinderen en huisdieren mogen onder geen enkele omstandigheden achtergelaten worden in een heet voertuig. Neem extra voorzorgen als je buiten werkt. Plan activiteiten indien mogelijk in de vroege ochtend of avond. Draag lichte kledij, neem voldoende rust en spendeer voldoende tijd in de schaduw of in gekoelde ruimtes.”, luidt het advies. Door de combinatie van hitte en droogte is er tevens ook een groot gevaar voor natuur- en bosbranden in het gebied.

Hoe uitzonderlijk is deze hittegolf?

Hittegolven komen wel vaker voor in deze regio en zijn er bijna jaarlijkse kost. Temperaturen van 50°C of meer zijn tevens niet uitzonderlijk voor Death Valley. Deze plek geniet van een micro-woestijnklimaat tussen twee bergketens in. In dit gebied valt amper tot geen neerslag, doordat de regen uitregent aan de windwaartse kant van de omringende bergketen en de lucht aan de achterzijde van de berg sterk uitdroogt en opwarmt. Mocht de temperatuur in Death Valley de 54.4°C overschrijden dan spreken we over een recordhitte.

Het ziet er naar uit dat deze hittegolf geschiede­nis zal schrijven in de VS.

Voor de centrale en meer westelijke regio’s van Californië zijn de verwachte temperaturen wel erg uitzonderlijk. Mede ook doordat de hitte zich uitstrekt over een erg groot gebied en ook een tijdlang aanhoudt. Meteorologen verwachten dan ook dat er records zullen sneuvelen. Dagrecords lijken onontbeerlijk, maar ook verschillende absolute temperatuurrecords komen in het vizier om te worden verpulverd. Het ziet er dus naar uit dat deze hittegolf geschiedenis zal schrijven in de VS.

