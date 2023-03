VS bezorgd om mogelijk dodelijke schimmel die zich “aan alarmerend hoog tempo” verspreidt

Volledig scherm De candida auris-schimmel. © Getty Images/Science Photo Libra

De candida auris-schimmel werd in 2009 geïdentificeerd in Azië, maar bestond volgens wetenschappers al zo'n tien jaar. In de Verenigde Staten werd de schimmel voor het eerst geconstateerd in 2016, maar de laatste jaren is het aantal besmettingen er vrij snel toegenomen. Zo werden er in 2021 1.471 gevallen geteld, ten opzichte van 756 het jaar voordien.

Ook in ons land dook de schimmel voor het eerst op in 2016.

“Zorgwekkende toename”

Dokter Meghan Lyman van de CDC noemt de stijging “zorgwekkend”. “We zien niet alleen een toename in gebieden waar de schimmel zich al had verspreid, maar ook in nieuwe regio’s”, zegt ze. De schimmel werd tot nu toe al aangetroffen in meer dan de helft van de vijftig Amerikaanse staten. Vooral in Mississippi is er sprake van een “uitbraak”. Sinds november zijn daar twaalf mensen besmet geraakt met de schimmel. Er konden bovendien vier overlijdens aan een infectie met candida auris worden gelinkt.

Candida auris komt vaak voor in ziekenhuizen en kan goed overleven op oppervlakten. De schimmel kan zich met andere woorden op muren, meubels, beddengoed of eender welk voorwerp bevinden.

Volledig scherm De candida auris-schimmel gekweekt in een petrischaaltje. © AP

Resistent tegen geneesmiddelen

Wat artsen nog zorgen baart, is het feit dat de schimmel steeds resistenter lijkt te worden tegen geneesmiddelen waarmee besmette personen worden behandeld. Patiënten die besmet raken, krijgen een schimmelinfectie en uitslag over het hele lichaam. In ernstige gevallen kunnen ook de bloedstroom, het zenuwstelsel en de organen worden aangetast. Ongeveer een derde van de patiënten overleeft de infectie niet.

“Maar we willen ook niet dat mensen die ‘The Last Of Us’ (in die serie teistert een schimmelinfectie de wereld en verandert iedereen in een monster, red.) hebben gezien denken dat we allemaal doodgaan”, benadrukt de New Yorkse epidemioloog Waleed Javaid. “Het is een infectie die vooral voorkomt bij patiënten die al aan verschillende gezondheidsproblemen lijden en een zwak immuunsysteem hebben”, klinkt het.

