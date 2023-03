Voorspelt Lieven Scheire met AI de identiteit van de ‘Masked Singers’? “Herman, Marc, Timmy en Anouk hadden we al juist”

TV POLL. Weet jij wie Leeuw, Raaf en co zijn in ‘The Masked Singer’? Vertel ons jouw gok

Het is weer tijd om te speuren! Vanavond maken Leeuw, Champignon, Mummie, Raaf en Soaperstar hun opwachting in een nieuwe aflevering van ‘The Masked Singer’. Weet jij wie er in de pakken schuilt? Vertel het ons hieronder in onze poll. Even gratis inloggen, daarna kan je je gok uitbrengen.