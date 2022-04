Voor het eerst fossielen ontdekt die directe link zou kunnen leggen tussen uitsterven van dino’s en asteroïde-impact

Vraagtekens

Ook Johan Vellekoop zet vraagtekens bij de claims die de BBC publiceerde. Hij is assistent-professor bij de KU Leuven en onderzoeker aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Bovendien deed hij ook onderzoek over de Tanis-site, maar is niet betrokken bij het onderzoek waarover de Britse publieke omroep nu schrijft.

Volgens Vellekoop is het lastig dat de onderzoekers eerst naar de media stapten, zonder een wetenschappelijk artikel te hebben gepubliceerd. “Dat is niet hoe we wetenschap horen te doen”, zegt hij aan onze redactie. “Natuurlijk is het een spectaculair verhaal als het klopt dat het gaat om een dinosauriër die gestorven is door de vloedgolf. Het zou het eerste bewijs wereldwijd zijn. Ik zou ook graag willen dat het zo is, maar dat is een risico. Daarom moet het eerst kritisch bekeken worden door onafhankelijke wetenschappers, daarna pas hoor je dit soort dingen te zeggen in de media.”