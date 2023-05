“Voor een potje van 500 gram betaal je al snel 100 euro”: maar hoe gebruik je helende manukahoning best (niet)?

“Ja, je kan ervan genezen en nee, een operatie is niet altijd nodig”: wat is een hernia en hoe kan je die behandelen?

‘Hernia’ is een woord dat mensen te pas en te onpas gebruiken om rugpijn te omschrijven. Maar wat is een hernia precies? Hoe raak je ervan af? En kan je voorkomen dat je een zwakke rug ontwikkelt? Wouter Claesen, revalidatie-expert van de rug, schept duidelijkheid. “Één van de grootste misverstanden over een hernia is dat dit voor het leven zou zijn.”