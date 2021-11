Volgens nieuw onderzoek hebben ongevaccineerden 17 keer meer kans om in ziekenhuis te belanden

Ouderen lopen meer risico bij een coronabesmetting dan jongeren. Daarom kregen de ouderen als eersten een prik. Van elke 100.000 70-plussers die helemaal niet of niet volledig zijn gevaccineerd, belandden er in oktober per dag 5,1 in het ziekenhuis, rekende het RIVM uit. Dat zijn er aanzienlijk meer dan bij gevaccineerde 70-plussers. In die groep werden op een gemiddelde dag in oktober 0,82 op elke 100.000 opgenomen.