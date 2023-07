Vogelgriepuitbraken bij zoogdieren zijn risico voor de mens waarschuwt WHO: moeten we ons zorgen maken of niet?

Twee mensen in het ziekenhuis na steek Aziatische hoornaar: hoe gevaarlijk is hij écht? 5 vragen beantwoord

Het Vlaams Bijeninstituut stuurde vandaag een officiële waarschuwing uit naar alle groendiensten na drie ernstige steekincidenten met nesten van Aziatische hoornaars in hagen in één week. Twee mensen zijn daarbij zelfs in het ziekenhuis beland. We lijken in heel Europa niet meer van verlost te raken van deze exoot. Maar waar komt de Aziatische hoornaar vandaan? Wat is het verschil met onze Europese hoornaar? En hoe gevaarlijk is hij nu écht? Bioloog Wietse Chanet vertelt alles over deze onstuitbare wesp.