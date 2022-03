Vlieg binnenkort zelf mee rond de maan met de eerste vlucht van het Artemis-programma

Ook VUB start actie voor Oekraïense studenten: “We willen hen niet achterla­ten”

De Vrije Universiteit Brussel start een actie voor VUB-studenten die door het conflict in Oekraïne in de problemen zijn gekomen. Via het ‘VUB Caroline Pauwels Noodfonds’ zamelt de universiteit giften in voor zowel Oekraïense als Russische studenten. Vorige week liet de KU Leuven ook al weten een noodfonds op te richten.

8 maart