Vlaanderen heeft Green Deal om uitstoot van koelgassen te helpen dalen

Opnieuw orang-oe­tan geboren in Pairi Daiza

10 maart In Pairi Daiza is vandaag een orang-oetan geboren, meldt het dierenpark in een persbericht. Het is al de tweede geboorte in slechts vier maanden tijd. Pairi Daiza telt nu zeven van deze uiterst zeldzame mensapen. De Sumatraanse orang-oetan is in de natuur namelijk met uitsterven bedreigd.