Virologe bezorgd over uitbraken apenpokken: “Nieuwe gevallen ontdekt in verschillende landen. Dat is erg ongewoon”

De Nederlandse virologe Marion Koopmans begint zich zorgen te maken over de uitbraken van de apenpokken in verschillende landen . “We hebben in het verleden af en toe geïmporteerde gevallen gezien, maar normaal gezien verspreidden die zich niet verder”, klinkt het. “Nu zijn er echter nieuwe gevallen ontdekt in verschillende landen. Dat is erg ongewoon.”

In totaal zijn er al 31 bevestigde gevallen van de apenpokken vastgesteld in vier verschillende landen, zo blijkt uit een update die viroloog Marc Van Ranst vannacht postte op sociale media. Het gaat om 14 bevestigde gevallen in Portugal, 9 in het Verenigd Koninkrijk, 7 in Spanje en 1 in de Verenigde Staten. Daarnaast maakte Spanje ook melding van 40 verdachte gevallen en ook in Canada zijn 13 verdachte gevallen bekend.

“De apenpokken zoals we die kennen zijn niet zo besmettelijk”, aldus Koopmans. “De vraag is daarom: is er iets bijzonders aan de hand dat deze situatie kan verklaren? Een erg ongewone index, die veel directe contacten heeft gehad bijvoorbeeld? Of is er iets ongewoons aan het virus?”

Besmettelijker?

De virologe vraagt zich af of het virus misschien besmettelijker geworden is. “Het oudere broertje van de apenpokken - de gewone pokken of in het Engels ‘smallpox’ - waren veel besmettelijker en virulenter (wat wil zeggen dat ze een erger ziektebeeld veroorzaakten, red.). Wat dat precies veroorzaakt, is niet duidelijk, maar het is algemeen bekend dat wijzigingen aan het genoom of de genetische samenstelling een manier zijn waarop deze virussen kunnen evolueren. Er is dus dringend nood aan extra informatie.”

De apenpokken worden veroorzaakt door een virus en veroorzaken soortgelijke, maar minder erge symptomen dan de gewone pokken (in het Engels ‘smallpox’, niet te verwarren met de wind- of waterpokken). Eerst krijgt de patiënt griepachtige klachten zoals koorts, hoofdpijn, misselijkheid, zweten en rugpijn. Na een vijftal dagen verschijnt er huiduitslag: ronde blaasjes gevuld met etter. Die drogen uit en krijgen een korstje.

In tegenstelling tot de gewone pokken - die in 1980 werden uitgeroeid met dank aan een vaccin - komen de apenpokken wel nog altijd voor, maar dan vooral in West- en Centraal-Afrikaanse landen. Net als bij het coronavirus gaat het om een zogenaamde ‘zoönose’, een ziekte die van dier op mens wordt overgedragen. De meeste gevallen komen voor in de buurt van tropische regenwouden. Daar leven dieren die drager kunnen zijn van het virus, zoals eekhoorns, relmuizen en sommige apensoorten.

Overdracht

De overdracht van mens op mens is normaal gezien beperkt, wat het risico op grote uitbraken beperkt. Het virus verspreidt zich door contact met lichaamsvloeistoffen, letsels op de huid of op interne slijmvliesoppervlakken (bijvoorbeeld in de mond of de keel), ademhalingsdruppels en besmette voorwerpen. De incubatietijd (de tijd tussen besmetting en symptomen) bedraagt 5 tot 21 dagen.

Een besmetting kan vastgesteld worden met een eenvoudige PCR-test op de letsels. Volgens Marc Van Ranst beschikt zijn labo over dergelijke tests.

Volledig scherm © VIA REUTERS

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt de apenpokken “een opkomende infectieziekte”. “Doorgaans is de mortaliteit bij uitbraken van apenpokken 1 tot 10 procent, maar met de juiste zorg zullen de meeste patiënten herstellen”, klinkt het. De firma Bavarian Nordic beschikt volgens Van Ranst over een gecombineerd vaccin tegen de pokken en de apenpokken dat recent nog werd goedgekeurd door het Amerikaanse FDA, het agentschap van de Amerikaanse overheid dat de kwaliteit van voedsel en medicijnen controleert.

“Oudere volwassenen hebben het pokkenvaccin nog gekregen in hun jeugd”, weet Van Ranst. “Hun afweer is, 50 jaar later, normaal gezien nog wel actief tegen het monkeypoxvirus. Er bestaan ook antivirale middelen tegen de apenpokken. Cidofovir en Brincidofovir werden ontdekt in ons Rega Instituut aan de KU Leuven.”