Virgin Galactic stelt eerste commerciële onderzoeksruimtevlucht uit tot oktober

Virgin Galactic schrijft dat het bedrijf zijn ‘Unity 23'-missie met de Italiaanse luchtmacht uitstelt nadat het door een leverancier is gewaarschuwd voor een mogelijk defect. De eventuele productiefout zou in het flight control-systeem zitten.

Inspecties

“Op dit moment is nog niet bekend of het defect aanwezig is in de ruimtetuigen van het bedrijf en welke reparatiewerkzaamheden eventueel nodig zijn”, meldt Virgin Galactic. Het bedrijf zegt dat het momenteel inspecties uitvoert, samen met de leverancier in kwestie. Het voegt eraan toe dat het de missie heeft uitgesteld vanwege ‘een overvloed aan voorzichtigheid’.

De Unity 23-missie stond aanvankelijk in de planning voor eind september of begin oktober, maar vindt nu ‘medio oktober’ plaats, zo klinkt het. Het bedrijf deelt later een meer concrete lanceringsdatum. Tijdens de missie zouden bemanningsleden van de Italiaanse luchtmacht en de Italiaanse nationale onderzoeksraad naar de ruimte gaan.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Onderzoek

Het uitstel is volgens het bedrijf niet gerelateerd aan een lopend onderzoek van de Amerikaanse Federal Aviation Administration. Die overheidsinstantie onderzoekt momenteel de eerste bemande testvlucht van Virgin Galactic. Tijdens die vlucht vloog het ruimteschip van Virgin Galactic een minuut lang buiten zijn aangewezen luchtruim. Het bedrijf mag nu geen vluchten uitvoeren met zijn SpaceShipTwo-ruimtevaartuig totdat de FAA een uitspraak heeft gedaan, meldt persbureau Reuters.

Concurrentiestrijd

Virgin Galactic wil toeristische vluchten richting de ruimte verkopen, en met zijn eigen vlucht in juli wilde oprichter Richard Branson daar reclame voor maken. Hij is in een hevige concurrentiestrijd verwikkeld met twee andere multimiljardairs. Ook Amazon-oprichter Jeff Bezos, die een week na Branson naar de ruimte ging, en Elon Musk (Tesla, PayPal, SpaceX) hebben zich op het ruimtetoerisme gestort. SpaceX stuurt volgende week overigens een speciale vlucht naar de ruimte. Voor het eerst bestaat de bemanning van een toestel dat in een baan rond de aarde komt alleen uit burgers. Er gaan geen professionele astronauten mee.

BEKIJK OOK: