Virgin Galactic slaagt in derde ruimtevlucht

12 december Een testvlucht van Virgin Galactic in de race om het ruimtetoerisme is mislukt. Het raketvliegtuig ‘SpaceShipTwo’ moest zaterdag met zijn twee piloten rechtsomkeer maken vanwege een technisch probleem. SpaceShipTwo moet vanaf volgend jaar mensen in de ruimte brengen. Er zouden al 600 mensen een ticket ter waarde van 250.000 dollar (206.000 euro) hebben geboekt.