Virgin Galactic lanceert succesvol eerste commerciële ruimtevlucht met drie passagiers

Opnieuw malaria in de VS. Hoe loop je het op, hoe voelt het en hoe groot is de kans dat het in België voorkomt?

Voor het eerst in twintig jaar zijn er opnieuw malariabesmettingen vastgesteld in de VS. Wereldwijd is de impact van de ziekte nog steeds enorm. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) trof malaria in 2021 naar schatting meer dan 247 miljoen mensen. Maar liefst 619.000 mensen lieten het leven. Onder de slachtoffers vooral kinderen onder de 5 jaar. Wetenschapsjournalist Martijn Peters legt uit wat malaria precies is, hoe je de ziekte kan behandelen en of de ziekte ook in ons land voorkomt.