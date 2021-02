Virale lading blijkt belangrijkere factor voor overdragen coronavirus dan leeftijd of symptomen (zoals hoesten)

Is Russisch vaccin dé oplossing voor vaccinatie­puz­zel? Dit weten we erover en deze Europese leiders worden gretiger om Spoetnik te gaan gebruiken

14:12 Toen Rusland in augustus vorig jaar de eerste opzienbarende resultaten van het Spoetnik-vaccin bekendmaakte, werd er in de EU nog schamper gereageerd. Maar nu het middel daadwerkelijk voor 91,6 procent effectief blijkt te zijn tegen het coronavirus én de EU met bevoorradingsproblemen kampt, gaan er steeds meer stemmen op om het Russische vaccin in Europa daadwerkelijk te gaan inzetten. Kan Spoetnik de redding betekenen voor de Europese tekorten? Dit weten we over het bewuste vaccin. En deze prominente Europese leiders maken een opening om Spoetnik te gaan gebruiken.