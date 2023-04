Vinden er vanavond meer misdaden en bevallingen plaats? Wetenschapsexpert onderscheidt feiten over de volle maan van fabels

Prealarmfa­se voor Dender en Zenne in Wallonië opgeheven

In Wallonië is de prealarmfase voor de Dender en de Zenne zaterdagmiddag opgeheven. Voor andere waterlopen is die nog van kracht, aldus de Service public wallon (SPW). De prealarmfase was afgekondigd door de zware regenval van de voorbije dagen. Voor de bekkens van de Semois, de Our, de Ourthe, de Vesder en de Amblève blijft de prealarmfase nog steeds van kracht.