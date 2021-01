Vierjarig meisje ontdekt voetafdruk van dinosaurus tijdens strandwandeling in Wales

De voetafdruk is een van de "best bewaarde exemplaren" van heel Groot-Brittannië, zei een van de paleontologen van het museum, Cindy Howells. Het meisje ontdekte afdruk tijdens een wandeling op een strand nabij de stad Barry in Zuid-Wales. Toen de ouders contact opnamen met experts, bevestigden die de vondst. De voetafdruk is verwijderd en zal in de toekomst in het Nationaal Museum te zien zijn.