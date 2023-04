“Vermijd je angstige dromen niet”: slaaponderzoeker legt uit hoe je nachtmerries kunt stoppen

Vernieuwde Nederland­se telescoop ontdekt voor het eerst signaal van felste ontplof­fing in het heelal

In de provincie Drenthe heeft de vernieuwe Nederlandse Westerbork telescoop 5 radioflitsen waargenomen. Dat is een primeur voor de radiotelescoop. De resultaten verschenen vandaag in Astronomy & Astrophysics. Deze flitsen bieden astronomen een unieke inkijk in hoe ons heelal precies in elkaar zit.