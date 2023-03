Vannacht zetten we de klok een uur vooruit: met deze 3 tips wen je zo snel mogelijk aan het zomeruur

Het is weer zover. Komende nacht zetten we met zijn allen de klok een uur vooruit. En zoals ieder jaar vragen we ons dan af: schaffen we het winter- of zomeruur niet beter gewoon af? En zo ja, welke tijd laten we dan best in het verleden? Onze wetenschapsexpert Martijn Peters geeft mee wat voor wetenschappers de beste optie lijkt, én geeft advies om de uurwisseling vlot te laten verlopen.