Vannacht puffen en zweten door ‘Spaanse Pluim’: “IJskoude douche voor het slapengaan is niet aangeraden”

Wat ligt aan de basis van het huidige zomerweer?

“We profiteren momenteel van hoogzomerse temperaturen, dankzij de aanvoer van warme tropische lucht uit het zuiden. Ons land bevindt zich tussen een hogedrukgebied nabij Scandinavië en een depressie nabij Ierland. Daartussen staat een zuidelijke tot zuidwestelijke luchtstroming die de warme lucht tot bij ons aanvoert. De lucht is afkomstig van Noord-Afrika en Spanje en wordt van over Frankrijk tot bij ons getransporteerd. Onderweg naar onze contreien wordt de lucht steeds vochtiger.”



“Deze configuratie op de weerkaarten wordt in weerkundige termen ook wel benoemd als een ‘Spaanse Pluim’. Daarbij wordt verwezen naar een tijdelijke ‘pluim’ met zeer warme en steeds vochtigere lucht afkomstig van Spanje die in snel tempo naar het noorden oprukt. Zo’n setting levert bij ons enkele dagen met tropische temperaturen op. Zo’n warmteopstoot is vaak plots en tijdelijk, meestal na een langere wisselvalligere periode.”

Waarom blijft het vannacht zo warm?

“De pluim met de warmste lucht bereikt ons vrijdagavond en zaterdagnacht. De maximumtemperaturen worden daardoor bereikt op vrijdag tijdens de vooravond, wat later dan gebruikelijk. Op dat moment heeft de opwarming van de zon het grootste effect op de temperaturen én is er een overlap met de steeds warmere lucht die komt opzetten vanuit Frankrijk. De warmste temperaturen zijn voor de zuidelijke en zuidoostelijke delen van het land. Daar was het al sneller zonnig en wint de warme lucht het snelst terrein, met lokaal temperaturen tot 30°C.”



“Na het ondergaan van de zon zal het toch stilaan wat afkoelen omdat het opwarmend effect van de zon dan verdwijnt. Doordat de aangevoerde lucht zeer warm en vochtig blijft, blijft de warmte wel nog lang nazinderen en koelt het maar zeer traag af vannacht. De minimumtemperaturen komen uit op zeer hoge waarden tussen 21 en 24°C. Vooral in de grote steden zal de warmte nog veel langer blijven plakken. Daar zal het kwik met moeite onder de 24°C duiken, mede veroorzaakt door het stedelijk hitte-eilandeffect. Gebieden met veel gebouwen, straten en pleinen, en weinig groen of water houden immers de warmte nog langer vast en geven die warmte af tijdens de nacht.”

Eern tropen­nacht is een nacht waarbij de tempera­tuur niet onder de grens van 20°C zakt en de lucht vochtig is. Samuel Helsen

Wat maakt deze nacht een ‘tropennacht’?

“Door de hoge minimumtemperaturen zullen we komende nacht officieel kunnen spreken van een heuse ‘tropennacht’. Dat is een nacht waarbij de temperatuur niet onder de grens van 20°C zakt, net zoals in de tropen. In de tropen, nabij de evenaar, is de lucht steeds warm en vochtig met warme en zwoele nachten. Ook bij ons zal het vrijdagavond, - nacht en deels ook nog op zaterdag plakkerig en zwoel voelen door de hoge minimumtemperaturen in combinatie met de erg hoge luchtvochtigheid. Daardoor kan het zeer moeilijk slapen worden.”



“Komende nacht zal de derde tropische nacht worden van dit zomerseizoen. De laatste tropennacht noteerden we in ons land op 9 juli dit jaar. Toen bedroeg de minimumtemperatuur in Ukkel 20.1°C. Komende nacht zal naar alle waarschijnlijkheid nog warmer verlopen. Misschien wordt het daarmee wel de warmste nacht van dit jaar.”

Waarom voelt de vochtige lucht zo onaangenaam aan?

“Het menselijk lichaam reageert op warmteverschillen door te zweten. Het is een natuurlijk proces waarbij het lichaam warmte probeert te verliezen door vocht te produceren dat kan verdampen via onze huid. Verdamping van zweet verloopt echter veel minder makkelijk als de luchtvochtigheid hoog is. Het verkoelend effect is dan veel geringer. Ons lichaam zal plakkerig worden en dat ervaren we als onaangenaam.”



“Warmte en vochtigheid zorgen bovendien ook voor een toenemende hittestress. Vooral jonge kinderen, ouderen en zieke of verzwakte mensen ondervinden daar de meeste last van, omdat ze tijdens warme nachten niet kunnen recupereren van de warmte overdag.”

Wie geen airco heeft, kan er zelf wel een nabootsen om voor verkoeling te zorgen. Samuel Helsen

Hoe kunnen we ons wapenen tegen de tropennacht?

“Eén van de beste manieren om je te wapenen tegen de nachtelijke warmte, is ervoor zorgen dat die warmte overdag uit het huis blijft. Zorg ervoor dat ramen en deuren of rolluiken gesloten zijn op het warmste moment van de dag. Tijdens de nacht kan je die weer openen. Door tegenoverliggende ramen open te zetten kan er mogelijk tocht ontstaan, die het huis wat kan afkoelen.”



“Ook een airco kan een oplossing zijn. Maar wie geen airco heeft, kan er zelf wel een nabootsen. Zet een ventilator naast je bed en plaats daarvoor een koude fles water of koelelementen uit de diepvriezer. Dat geeft hetzelfde effect als een airco.”



“Het is aangeraden om voldoende water te drinken, zodat je lichaam voldoende vocht behoudt. Ondanks dat het even verkoeling kan brengen is het niet aangeraden om een ijskoude douche te nemen voor het slapengaan. Meteen na de douche zorgt dat tijdelijk voor verkoeling, maar nadien verdwijnt het effect snel. Een lauwe douche biedt meer soelaas.”

Hoe uitzonderlijk zijn tropennachten in België?

“De normale nachtelijke minimumtemperatuur in augustus ligt in Ukkel rond 13.9°C. In vergelijking daarmee zijn temperaturen boven 20°C opmerkelijk. Tropennachten zijn niet geheel uitzonderlijk in ons Belgisch klimaat. In het lijstje met de warmste nachten, sinds het begin van de metingen in 1833, noteerden we zo’n 70-tal nachten boven 20°C.”

Temperatu­ren boven 23°C zijn voor België vrij uitzonder­lijk. Deze kwamen in Ukkel nog maar zo’n zes keer voor. Samuel Helsen

“Temperaturen boven 23°C zijn echter wel vrij uitzonderlijk. Die kwamen in de meetreeks voor Ukkel maar zo’n zes keer voor. De helft daarvan werd geregistreerd in de 21e eeuw. Tot nog toe noteerden we zelfs nog maar één nacht met temperaturen boven 24°C., op 4 juli 2015. Toen daalde het kwik in Ukkel ’s nachts niet onder de 24,4°C. Ook de tweede en derde warmste nacht noteerden we recent, in de afgelopen twintig jaar. Op de tweede plek staat momenteel 18 juni 2002 met 23.9°C. 25 en 26 juli 2019 sluiten de top drie af, met 23,5 graden.”



“In 22 van de afgelopen 23 jaren kwam een tropennacht voor. Daarin is duidelijk een trend af te lezen. Gemiddeld gesproken kennen we nu zo’n 1,3 tropennachten per jaar. Dat is het gemiddelde voor de huidige klimatologische periode 1991-2020. Dit cijfer ligt beduidend hoger dan in de 20e eeuw, toen lag dat aantal nog ruim onder één tropennacht per jaar. Door de klimaatopwarming worden extreme temperaturen waarschijnlijker, niet enkel overdag, maar ook ’s nachts. Tropennachten komen wel minder voor dan tropische dagen. Tijdens een normale Belgische zomer kennen we gemiddeld zo’n vijf tropische dagen. Ook die kennen een stijgende trend door de klimaatopwarming.”

Mogen we nog tropennachten verwachten?

“De warmste nacht van deze periode wordt komende nacht verwacht. Ook op zaterdag blijft het eerst nog vochtig en zwoel. Na de doortocht van een storing die in de loop van de dag van west naar oost trekt, met tijdelijk soms meer wolken en mogelijk zelfs enkele buien, krijgen we vanaf het westen later opklaringen. In de opklaringen kan het opwarmen naar zomerse temperaturen.”

“ Tegen het eind van de dag komen we achter dit koufront vanaf het westen en wordt er meer gematigde zeelucht aangevoerd die iets drogere lucht met zich meebrengt. De luchtvochtigheid zal daarmee wat afnemen. De dagen nadien zal een hogedrukgebied zich weer opbouwen en blijft het vrij zomers met maxima op veel plaatsen boven 25°C. De nachten zullen echter beduidend minder warm verlopen. Voorlopig zit er dus niet meteen een volgende tropennacht in.”

