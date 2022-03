Vanmiddag stort voor het eerst raketafval neer op de maan: wat voor impact heeft dat?

Bill Gray van het softwareprogramma ‘Project Pluto’ merkte de raket als eerste op. Eerst meldde hij dat het om een rakettrap van SpaceX zou gaan die in 2015 werd gelanceerd, maar later kwam hij hierop terug. Het gaat waarschijnlijk om een Chinese raket. Dat ontkende de Chinese minister van Buitenlandse Zaken in een reactie. Hij zei dat hun raket was teruggekeerd in de atmosfeer en daar “volledig is opgebrand”.



Het raketonderdeel dat de maan zal raken weegt hoe dan ook ongeveer vier ton en zal met ongeveer 9.000 kilometer per uur op de maan neerstorten.