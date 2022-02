Van duizenden zeesterren tot een papegaaiduiker en een Schotse postduif: storm Corrie blies heel wat dieren naar Nederlandse stranden

Het Texelse natuurcentrum Ecomare heeft woensdagochtend zowaar een papegaaiduiker binnengekregen. De opvallende vogel was gevonden ergens op het strand van het Nederlandse Waddeneiland. Een grote zeldzaamheid, ook al is het nu toevallig de tweede van deze winter.

Lees ook Storm en springtij zorgen opnieuw voor kliffen aan zee

Papegaaiduikers broeden niet in Nederland, wel op rotseilanden in de Atlantische oceaan, onder meer bij Schotland. Soms zorgt harde, aanlandige wind ervoor dat ze uit koers raken en aanspoelen. Dat is hier dus gebeurd.

Volledig scherm De papegaaiduiker en de kortbekzeekoet die worden opgevangen door Ecomare. © Ecomare

“Superbijzonder”

Maandagavond werd al een andere bijzondere vogel binnengebracht bij Ecomare, die dierenverzorger Mick Peerdeman herkende als een kortbekzeekoet. Dat is een soort die in het hoge noorden thuishoort - ze leven in gebieden als IJsland, Spitsbergen en Groenland.



Het totaal verzwakte exemplaar was aangetroffen op een fietspad langs de Zanddijk op Texel. Ook hij moet door storm Corrie naar Nederland zijn geblazen. Ecomare spreekt van een “superbijzondere” vondst. Het is immers nog maar de twaalfde keer dat de soort in Nederland wordt gezien.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Nog meer vogels

Voor zeevogels was storm Corrie “behoorlijk heftig”, zegt de dierenopvang. Dat is volgens Ecomare goed te merken aan het aantal verzwakte dieren dat recent op het strand is gevonden. Naast de papegaaiduiker en de zeldzame kortbekzeekoet zijn ook een aantal zeekoeten, een Noordse stormvogel, een Schotse postduif en een jan-van-gent binnengebracht. Er liggen helaas ook “flink wat dode zeevogels langs de kust”.

Zalmpap

De verzwakte zeevogels in de opvang mogen nu bijkomen onder een warmtelamp en krijgen zalmpap via een sonde in de maag. Uit ervaring is gebleken dat deze vette voeding heel geschikt is om zeevogels weer op krachten te brengen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Eén van de dierenverzorgers meldt dat de papegaaiduiker alert en opgewekt is en er goed uitziet. De vogel is momenteel te zien door het raam van de vogelopvang, maar omdat hij in winterkleed is heeft hij minder uitgesproken kleuren dan mensen kennen van foto’s. “Vermoedelijk is hij wel al volwassen. Hopelijk kan hij over enige tijd weer terug naar zee”, klinkt het. In december werd ook al een uit koers geraakte papegaaiduiker verzorgd in het centrum. Dat dier werd later die maand succesvol vrijgelaten.

Vooral de kortbekzeekoet bracht heel wat opwinding teweeg bij de vogelliefhebbers in Ecomare. “Deze kortbekzeekoet is veel unieker dan alle papegaaiduikers bij elkaar!”, kirde conservator Arthur Oosterbaan. Als de vogel hersteld is, wordt hij eveneens met gunstig weer losgelaten bij zee.

Zeesterren

Niet alleen vogels zijn door storm Corrie speelbal van de wind geworden. Het Zuiderstrand bij Scheveningen (Den Haag) lag dinsdag vól met dode zeesterren. En op het strand van Zandvoort een gelijkaardig verhaal.

De reden? Wederom storm Corrie. Door de enorm harde en krachtige windstoten van de storm werden zandbanken voor de Scheveningse kust overspoeld. Alles wat daarop ligt, spoelt dan aan op het strand. Ook veel zeesterren dus. Naar schatting zijn het er duizenden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“De storm had een sterke windrichting vanuit het noordwesten. Die zorgt ervoor dat er hogere golven komen, maar ook dat de zandbanken in onze Noordzee worden overspoeld”, legt Werner de Gier, zeebioloog van onderzoeksinstituut Naturalis, uit bij Omroep West. “Alles wat daarop ligt, spoelt aan op het strand.”

De temperatuur speelt ook een rol. “Het is de laatste tijd niet heel koud geweest, maar dit soort aanspoelingen komen meestal voor in koudere maanden”, aldus de zeebioloog. “Door de kou zijn de bewegingen en de stofwisseling van de dieren een stuk langzamer. Daardoor kunnen ze zichzelf niet zo goed vasthouden en belanden ze op het strand.” Daar gaan ze dood. Tussen de zeesterren liggen ook veel oesters en mosselen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Miljoenen

Het gebeurt voor alle duidelijkheid wel vaker dat er grote hoeveelheden zeesterren aanspoelen aan de kust door storm en stromingen. Ook aan de Belgische kust gebeurde dat al.

Dat is op zich ook geen probleem. Zeesterren zijn een heel algemeen voorkomende soort in onze wateren: in de Noordzee leven miljoenen van deze beestjes. Bovendien zijn ze nu nog nuttig voor vogels, die een waar feestmaal op het strand aantreffen. Duizenden zeesterren binnenwerken, zal evenwel niet lukken. “Het zal binnenkort flink gaan stinken op het strand”, voorspelt De Gier.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het zeesterrenkerkhof is natuurlijk wel een ongelofelijk beeld voor voorbijgangers. “Wat een slagveld”, schrijft iemand op Twitter. “Dit heb ik echt nog nooit gezien”, zegt een ander verbaasd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk ook: Storm Corrie - Daar zijn de zandkliffen weer

Bekijk ook: Storm Corrie - Springtij in Antwerpen