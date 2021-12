Vaccins beschermen volgens Zuid-Afrikaanse studie voor 70 procent tegen ziekenhuisopname, kans op infectie is een stuk groter

Twee doses van het huidige vaccin van Pfizer bieden een bescherming van 70 procent tegen ziekenhuisopname. Dat blijkt uit de eerste grootschalige studie die werd uitgevoerd in Zuid-Afrika, waar de omikronvariant inmiddels dominant is. De bescherming tegen een infectie daalde er wel tot 33 procent.

Bekijk hier een gesprek met prof. Steven Van Gucht van vanmorgen over de vaccins en de werkzaamheid tegen besmetting met de omikronvariant:

Zuid-Afrikaanse wetenschappers waren de eersten om de nieuwe variant eind november op te merken waarna omikron er in een sneltempo dominant werd. Bijna een maand sinds het eerste geval in Zuid-Afrika maken onderzoekers de balans op in een eerste grootschalige studie, vrijgegeven door Discovery Health, de grootste gezondheidsverzekeraar in het land.

Er werden meer dan 211.000 positieve stalen - verzameld tussen 15 november en 7 december - geanalyseerd waarvan er maar liefst 78.000 afkomstig zouden zijn van de omikronvariant. Wat blijkt? Allereerst bieden de vaccins van Pfizer - het vaccin waar het grootste grut van de bevolking mee is ingeënt - nog steeds een goede bescherming tegen ziekenhuisopname. De kans dat een besmette volwassene in het ziekenhuis belandt, is 29 procent kleiner dan tijdens de eerste coronagolf in maart 2020.

Anderzijds lijkt de kans op een infectie wel een pak groter te worden: de vaccins zouden nog voor 33 procent bescherming bieden tegen een (milde) infectie. Daartegenover staat wel een algemene bescherming van 70 procent tegen ernstige complicaties.

De bevindingen van de studie sluiten enigszins aan bij eerdere resultaten die zijn verzameld in Zuid-Afrika. Zo bleek ook al uit onderzoek van de Zuid-Afrikaanse professor Alex Sigal dat omikron de bescherming van de vaccins verlaagt, maar dat de antilichamen een werkzaamheid tot 70 procent blijven hebben.

Kanttekening

De studie werd enkel uitgevoerd in Zuid-Afrika, waar de bevolking een stuk jonger is. Slechts 10 procent van de Zuid-Afrikaanse bevolking is ouder dan 60. Hier is dat zowat 25 procent. Komt daar nog eens bij dat amper een kwart van de bevolking in Zuid-Afrika gevaccineerd is, terwijl de vaccinatiegraad in België (met 76 procent van de hele bevolking) veel hoger ligt.

Tot slot werd er niet bij alle 78.000 ‘omikronstalen’ aan DNA-sequencing gedaan, waardoor het mogelijks om een andere variant kan gaan. De onderzoekers maakten een berekening op basis van het aandeel van omikron op het moment van het onderzoek. Dat maakt dat er geen sluitende conclusies getrokken kunnen worden.