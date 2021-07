Vaccin Pfizer/BioNTech werkt na half jaar 84 procent, volgens nieuw onderzoek

Meer dan 200 mensen opgespoord in VS wegens mogelijke blootstel­ling aan zeldzame apenpokken

22 juli In de VS worden momenteel meer dan 200 mensen opgevolgd omdat ze mogelijk besmet raakten met de apenpokken, een zeldzaam virus dat vooral in Afrika komt. De mensen deelden een vlucht met een man uit Texas die het virus eerder deze maand opliep in Nigeria.