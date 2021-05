Vaccin Moderna twee weken na tweede prik “100 procent effectief” bij tieners

Geen skeletres­ten, maar wat uitwerpse­len en bloed: minuscule sporen van neandertha­ler-DNA gevonden in bodemmate­ri­aal van oude grotten

17 mei Eeuwenlang hebben onderzoekers oude grotten afgespeurd, op zoek naar overblijfselen van neanderthalers. Op die manier leert men nog steeds bij over de uitgestorven mensensoort en de evolutionaire tijdlijn. Dat wordt in de toekomst wellicht een beetje makkelijker dankzij een nieuwe techniek waarbij slechts wat vuil uit de oude grotten voldoende is. Dat schrijven onderzoekers in het vaktijdschrift Science.