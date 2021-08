Unicef: bijna helft van kinderen wereldwijd loopt “extreem hoog risico” bij gevolgen klimaatcrisis

Zonnige zaterdag, vanaf morgen kans op een lokale bui

14 augustus Zaterdagnamiddag blijft zonnig en droog bij temperaturen tussen 21 graden aan zee en in de Hoge Venen, 23 à 24 graden in het centrum en 26 graden in Belgisch Lotharingen. ‘s Avonds is er kans op nevel en zijn in de Ardennen ook mistbanken niet uitgesloten. De minima liggen tussen 8 en 15 graden. Dat meldt het KMI.