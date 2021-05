Uitzonderlijk maanspektakel op het menu in de Pacifische regio: supermaan samen met volledige eclips

IN BEELD. ‘Roze’ supermaan zorgt voor mooie beelden vanuit hele wereld

27 april De volle supermaan heeft gisteren opnieuw voor mooie beelden gezorgd over de hele wereld. Een supermaan komt ongeveer vier opeenvolgende maanden per jaar voor. We kregen gisteren een ‘roze’ supermaan te zien, genoemd naar de bloeiende roze lentebloemen, maar in realiteit was de maan eerder goud van kleur.