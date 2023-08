Uitstoot van broeikasgas lachgas verdrievoudigd door kunstmest en stuwdammen: “die uitstoot zal in de toekomst nóg verder toenemen”

Stuwmeren, sloten en rivieren stoten wereldwijd steeds grotere hoeveelheden uit van het krachtige broeikasgas N 2 O (ook bekend als lachgas). De uitstoot van lachgas, honderden keer sterker dan CO 2 , is afgelopen eeuw verdrievoudigd. Dat melden onderzoekers van de Universiteit Utrecht in het wetenschappelijke tijdschrift Environmental Science & Technology .

De grote stijging is vooral te wijten aan het toenemend gebruik van kunstmest en de wereldwijde groei van het aantal stuwdammen, schrijven de onderzoekers. En: die uitstoot zal in de toekomst nóg verder toenemen omdat de bouw van meer stuwdammen al staat gepland.

Waar komt lachgas vandaan?

Lachgas (N 2 O) komt van nature in kleine concentraties voor in de atmosfeer en houdt daar, net als CO 2 , warmte vast. Omdat lachgas een zeer sterk opwarmend effect heeft, is het volgens wetenschappers goed voor zo’n 10 procent van de door menselijk handelen veroorzaakte opwarming van de aarde. Eén gram lachgas draagt net zoveel bij aan de opwarming van de atmosfeer als 300 gram CO 2 .

Het gas kan op diverse manieren ontstaan: bij het verbranden van fossiele brandstoffen, maar bijvoorbeeld ook doordat bacteriën nitraat vormen of juist afbreken. Nitraat is een stikstofverbinding. Als meer stikstof wordt aangevoerd, kan op deze manier dus ook meer lachgas ontstaan. Precies die toevoer van stikstof naar oppervlaktewater is in de 20e eeuw verdubbeld, schrijven de wetenschappers.

Grondwater werd simpelweg niet gezien als een belangrij­ke bron voor N2O.

Waarom neemt de uitstoot nu toe?

Vanaf 1950, toen het gebruik van synthetisch kunstmest in de land- en tuinbouw snel toenam, is de uitstoot van lachgas uit zoetwaterbronnen zelf meer dan verdrievoudigd, zo laten de resultaten zien. Vooral de toegenomen uitstoot uit grondwater en stuwmeren springt in het oog, maar ook sloten en rivieren stoten meer lachgas uit. De omvang daarvan is lange tijd onderschat.

Waarom is wetenschappers dit niet eerder opgevallen? Onderzoeker Junjie Wang verklaart: “Het is erg moeilijk om de productie in en uitstoot van lachgas uit zoetwater goed te meten. Er zijn maar weinig metingen gedaan voor een langere periode of op dezelfde plek. Grondwater werd dus simpelweg niet gezien als een belangrijke bron voor N 2 O.”

Wat is de rol van stuwmeren in dit verhaal?

Naast kunstmest zijn ook stuwmeren belangrijke bronnen van lachgasuitstoot, zo blijkt uit de studie. De onderzoekers tonen aan dat de uitstoot uit waterreservoirs met een factor tien is toegenomen gedurende de afgelopen 70 jaar.

Dat juist stuwmeren bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen, levert een milieudilemma op. Stuwdammen worden vaak juist aangelegd om met waterkrachtcentrales schone elektriciteit op te wekken. Anders dan in kolen- of gascentrales, komt daarbij geen CO 2 vrij. Maar als het stuwmeer een bron wordt van lachgasuitstoot, levert dat dus alsnog klimaatschade op. De onderzoekers kunnen op basis van deze studie niet zeggen hoe die voor- en nadelen van waterkrachtcentrales zich tot elkaar verhouden.

LEES OOK: