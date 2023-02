Uitstoot mestsector kan 80% lager tegen 2050

Alarmeren­de PFAS-ni­veaus in arctische wildernis in Spitsber­gen

Het ijs in het arctische gebied in Spitsbergen, een eilandengroep ten noorden van Noorwegen, bevat alarmerend hoge niveaus van PFAS, de 'forever chemicals' die ook in Vlaanderen in het milieu aangetroffen zijn. De chemische stoffen kunnen de fauna in de regio ernstig aantasten.