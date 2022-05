UITGELEGD. Wat is de kans dat wij eindigen zoals de dinosaurussen?

Van science-fiction films tot doemberichten op social media. De ene na de andere asteroïde of komeet scheert rakelings langs de aarde of luidt zelfs het einde der tijden in zoals bij de dinosaurussen. Maar moeten we ons echt zorgen maken? Wat zweeft er allemaal rond in ons zonnestelsel? En wat is de kans dat daar iets tussen zit dat ook onze ondergang wordt? Je komt het te weten in deze nieuwe ‘Uitgelegd’.