UITGELEGD. Waarom moet je zo oppassen voor teken?

1 op 5 teken is besmet met de Borrelia-bacterie: deze plaatsen moet je na een wandeling zeker controle­ren op teken

De lente is terug van weggeweest en we trekken weer massaal naar buiten. Maar eens de temperatuur boven de 10 graden klimt, ontwaakt ook de teek. Oppassen dus als je weer gaat wandelen, picknicken of in het gras ravotten. Maar waar zitten de meeste teken? Hoe weet je of je er een hebt? En wat is de beste manier om de parasiet te verwijderen? Wetenschapsexpert Martijn Peters vertelt: “De meeste kans om een teek tegen het lijf te lopen, heb je in de buurt van je eigen huis.”

21 april