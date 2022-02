UGent roept op om uitwerpselen van honden niet te laten liggen in natuurgebieden: “Erg schadelijk voor biodiversiteit”

Volgens een nieuwe studie van de Universiteit Gent kunnen baasjes de uitwerpselen van hun viervoeter best niet laten liggen in parken, bossen of andere natuurgebieden. Zo laten honden via hun stoelgang en urine heel wat schadelijke stoffen achter, wat een negatieve impact kan hebben op de lokale biodiversiteit.

Het onderzoek, dat werd uitgevoerd door Gentse bio-ingenieurs, werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Ecological Solutions and Evidence’ van de British Ecological Society. De resultaten tonen aan dat honden die in natuurgebieden in en rond Gent werden uitgelaten elk jaar gemiddeld 11 kilogram stikstof en 5 kilogram fosfor per hectare uitstoten. De hoeveelheid stikstof die zo toegevoegd wordt aan de natuur valt vooral op in vergelijking met de hoeveelheid die in heel Europa terechtkomt vanuit de atmosfeer. In Vlaanderen is dat jaarlijks gemiddeld 22 kg per hectare.

“Er gaat terecht veel aandacht naar de hoeveelheid stikstof die de landbouw, de industrie en het verkeer injecteren in de atmosfeer. Maar honden zijn altijd buiten beschouwing gelaten in dit verhaal”, zegt professor Pieter De Frenne.

Wandelpaden

Voor de studie telden de onderzoekers het aantal honden die werden uitgelaten in vier Gentse natuurgebieden, waaronder het natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen. Ze creëerden verschillende scenario’s, bijvoorbeeld of de honden al dan niet aangelijnd waren en of hun baasjes de uitwerpselen opraapten.

In de natuurgebieden in kwestie was het telkens verplicht voor baasjes om hun viervoeter aan de leiband te houden. In dat scenario nam de bemesting af in het grootste deel van het onderzochte gebied, behalve langs de wandelpaden. Zo lieten de dieren daar maar liefst 175 kg stikstof en 73 kg fosfor per hectare achter.

Uitwerpselen opruimen

De onderzoekers willen nu dat natuurbeheerders bezoekers met honden duidelijk maken dat de uitwerpselen van hun huisdier ernstige schade kan toebrengen aan de natuur. Baasjes moeten de uitwerpselen dus opruimen en hun hond aanlijnen. Er zouden bovendien ook meer aparte zones voor honden moeten worden voorzien, zodat waardevolle natuurgebieden worden gespaard.

“In veel natuurgebieden is het beleid er specifiek op gericht om het niveau van nutriënten in de bodem te doen dalen, om zo de biodiversiteit in planten- en diersoorten te versterken. Dat kan door te maaien en door het hooi te verwijderen”, aldus Pieter Vangansbeke, die meewerkte aan het onderzoek. “Onze resultaten wijzen erop dat bepaalde doelen met betrekking tot natuurherstel vertraagd kunnen worden door de tot hiertoe onderbelichte bemesting via honden in natuurgebieden”, klinkt het.