Twee doden bij lawines in Zwitserland

Zwitersland heeft af te rekenen met hevige sneeuwval. De grote hoeveelheid verse sneeuw kostte ook twee mensen het leven. In Stoos in het centrale kanton Schwyz liet een 49-jarige skiër het leven bij een lawine, meldt de politie. Ook in Engelberg in het kanton Obwalden kwam een persoon om het leven die door de sneeuw verrast was.

In Engelberg, in het centrum van het land, raakte een andere wintersport zwaargewond en een derde kwam met de schrik vrij. De hulpdiensten zoeken intussen voort naar mogelijke slachtoffers. Volgens de website van de krant 20 Minuten is er bij een lawine in Adelboden in kanton Bern sprake van een vermiste. In Verbier in kanton Valais (Wallis) is er sprake van meerdere lawines, maar daar raakte vermoedelijk niemand bedolven.

Sinds het midden van de week valt de sneeuw met bakken uit de lucht in Zwitserland. Het zou maar eens in de twintig jaar voorvallen dat er zoveel sneeuw valt. In de Alpen is er sprake van 1 tot 2 meter sneeuw.

De sneeuw stuurt ook het openbaar vervoer danig in de war. De hulpdiensten rukten bovendien al honderden keren uit voor gevallen bomen, beschadigde auto's of geknapte stroomleidingen. Ook zitten vrachtwagens vast in de sneeuw. In kleine dorpen kan de Zwitserse Post geen brieven meer bedelen. Volgende nacht zou er tot 50 centimeter verse sneeuw kunnen vallen, waardoor het lawinegevaar groter wordt.

Frankrijk

In Frankrijk speelt de sneeuw vooral parten in de Elzas. Daar zitten 5.000 gezinnen zaterdag nog steeds zonder stroom. Vrijdag was er sprake van 12.000 gezinnen. Vooral in het zuiden van de streek (departement Haut-Rhin) is er hinder. Maar ook elders in het land is er winterse overlast. Meteo France raadt voorzichtigheid aan in 32 departementen in het noorden en het centrum van het land. Ook Parijs heeft al een wit laagje gekregen.

