Twaalf procent meer tropisch regenwoud vernield in 2020

“Matig alcoholge­bruik kan risico op cataract verminde­ren”

12:22 Wie tot maximum 14 eenheden alcohol per week nuttigt, loopt minder risico op het ontwikkelen van de oogaandoening cataract. Dat is de opvallende conclusie van een nieuw Brits onderzoek. Vooral rode wijn zou een gunstige invloed kunnen hebben. De studie is gepubliceerd in het tijdschrift Ophthalmology.