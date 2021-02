Triomfwagen met erotische afbeeldingen opgegraven in Pompeii.

In Pompeii, in het zuiden van Italië, hebben archeologen een unieke triomfwagen uit de oudheid opgegraven. Het vierwielige gevaarte uit ijzer is zo goed als intact, zo heeft het archeologische park laten weten.

De vondst gebeurde in de villa Civita Giuliana, in het noorden van de stad uit de Romeinse tijd die in 79 na Christus bedolven werd onder de uitbarsting van de Vesuvius. Aan de zijkant is de triomfwagen versierd met decoraties uit tin en brons, die mannen en vrouwen in erotische scènes tonen.

Volgens de onderzoekers is de vondst enig in zijn soort in Italië. De Romeinse elite zou de triomfwagen gebruikt hebben voor feestelijke gelegenheden. Er konden één tot twee mensen op plaats nemen. In de buurt van de villa Civita Giuliana werden in 2018 al de resten ontdekt van drie paarden. Niet alleen bij archeologen is de plek bekend als een vindplaats van waardevolle zaken. Dieven hebben ook al tunnels gegraven naar de locatie, om er te plunderen. Daardoor is ook schade aangericht. Het Italiaanse gerecht is een onderzoek gestart.

Pompeii ligt aan de voet van de Vesuvius. Bij de uitbraak van de vulkaan in 79 na Christus raakte de stad bedolven onder as, lava en modder. Het is daardoor een van de best bewaarde Romeinse steden geworden. Pompeii is een van de beroemdste archeologische vindplaatsen ter wereld en behoort tot de meest bezochte bezienswaardigheden van Italië.

