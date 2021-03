Trieste primeur voor Nepalese kinderen: scholen dicht door dikke wolk van smog

Ruimteob­ject Oumuamua is wellicht scherf van Plu­to-ach­tig hemelli­chaam

18 maart De eerste bekende interstellaire bezoeker van ons zonnestelsel is dan toch geen komeet of asteroïde zoals eerst werd gedacht. Volgens een nieuwe studie zou ‘Oumuamua’ afkomstig zijn van een Pluto-achtig hemellichaam. Het heeft ook meer weg van een koekje dan van de sigaar waar in 2017 over werd gesproken.