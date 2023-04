Tim (30) neemt al 8 jaar antidepressiva en is bang vanwege de vele negatieve verhalen: “Maken ze mij tot een ander mens?”

Illegale drugs, zoals MDMA en truffels, om je beter te voelen? Toxicoloog Jan Tytgat: “Het werkt. Op één voorwaarde”

Prins Harry neemt zonder gêne psychedelica om zich beter te voelen. En in Australië schrijven psychiaters de stofjes in de drugs voor aan hun patiënten. Gaan wij beter ook aan de XTC en paddo’s als onze mentale gezondheid slabakt? Toxicoloog Jan Tytgat is zowaar voorstander, al werken de drugs niet altijd zoals verwacht. “Ik hoop maar dat je een zo zuiver mogelijk preparaat te pakken krijgt.”