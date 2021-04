Tijdelijke stop op vaccineren met AstraZeneca kostte fors meer levens dan potentiële bloedproblemen, volgens nieuwe studie

De vaccinatie­tel­ler: zo ver staan België en Vlaanderen met de vaccinatie tegen corona, en zo doen we het in vergelij­king met het buitenland

11:32 Tegen september van dit jaar moet elke meerderjarige Belg die dat wil gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, in Vlaanderen wordt zelfs op 11 juli gemikt. Ook elders moet massale vaccinatie voor groepsimmuniteit helpen zorgen. Op deze pagina houden we u continu op de hoogte van de vaccinaties in België en Vlaanderen, en in de rest van de wereld.